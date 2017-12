publié le 10/12/2017 à 16:16

Elle n'est pas visible à l'œil nu mais peut provoquer des problèmes de santé considérables. La salmonelle, une bactérie d'à peine un micromètre, est à l'origine d'un dégât sanitaire de grande ampleur qui concerne 600 lots de laits infantiles. Elle provoque la salmonellose, une maladie digestive qui se propage en particulier via la consommation de produits crus.



Au cours de cette semaine, cinq nouveaux cas de salmonellose ont été déclarés chez des nourrissons, particulièrement vulnérables face à cette bactérie. Cette dernière peut même s'avérer fatale chez les personnes sensibles.

La liste de l'ensemble des références concernées par ce retraite est disponible sur le site www.solidarites-sante.gouv.fr.

Les salmonelles sont naturellement présentes dans l'estomac de certains animaux. Lorsqu'elles sont expulsées de leurs organismes via leurs matières fécales, elles peuvent infiltrer l'eau ou les sols. Leur propagation peut ensuite toucher les aliments crus, les œufs, les produits laitiers et la viande.

Quels sont les symptômes

Les symptômes repérés chez des personnes infectées sont ceux de ce que l'on appelle communément "intoxication alimentaire" : crampes au ventre, diarrhée et fièvre, comme le détaille le site Passeport Santé. Ils apparaissent de 12 à 72 heures après l’ingestion de l’aliment sur lequel la bactérie a élu domicile.



Alors que Lactalis avait déjà retiré et rappelé douze références de laits infantiles le 2 décembre, le ministère de l'Économie et des Finances a publié une liste de rappel de plus de 600 lots, interdits à la consommation et à l'exportation.