Cristiano Ronaldo "pourrait bien surprendre son monde", pense Christine Haas

publié le 14/04/2018 à 14:05

L’homme aux quatre ballons d’or est né sous un ciel paradoxal : d’un côté ce champion hors normes est un hyperactif, chaud-bouillant, autoritaire et tourné vers l’avenir, de l’autre il est extrêmement docile, contemplatif et tourné vers le passé ! Un passé où ce qui lui a le plus manqué c’est sa famille, même si elle était là en filigrane et si d’autres ont joué ce rôle.



Celui que l'on surnomme CR7 est vraiment lui-même (en partie) sur son terrain, avec son ballon, mais il est aussi totalement lui-même quand il se laisse prendre en charge par ceux qui l’ont formé et qui ont joué un rôle très, voire trop protecteur ; ils lui ont évité de se prendre la tête avec les détails de la vie courante et l’ont élevé à partir de 11 ans dans une sorte de bulle. On a tout fait à sa place de manière à ce qu’il ne se consacre qu’à son art. Et cela a été une réussite, grâce à sa nature Neptunienne (Neptune est pile conjoint à l’ascendant Capricorne), c’est-à-dire à une grande plasticité psychique qui le fait s’adapter à n’importe quel environnement.

Ronaldo vit dans un monde parallèle

Mais en réalité, Ronaldo a vécu jusqu’à présent dans un monde parallèle où il n’avait absolument aucune responsabilité, aucune de ces obligations que nous, simples mortels, supportons quotidiennement dès que nous sommes en âge. Mais il a toujours cherché la chaleur et l’équilibre d’un foyer…

Et voilà que Saturne est arrivée depuis quelques mois dans son ascendant Capricorne et que la réalité fait soudain son apparition. Une réalité qui l’oblige à grandir, à mûrir et surtout à développer d’autres qualités que celles qu’il a sur le terrain et également à construire sa vie autrement.



Il a atteint un but, réalisé son désir inconscient : avoir 4 enfants (autant que de ballons d’or) et ainsi reconstituer sa famille d’origine (il a un frère et deux sœurs). Mais, bien évidemment, ce n’est pas vraiment satisfaisant, cela ne répare rien, il en a pris conscience et il doit avoir un sacré coup de mou depuis quelque temps.



Mais n’oublions pas qu’il est né Verseau et que c’est un signe qui est capable de se réinventer. Cristiano Ronaldo est intelligent, une intelligence prométhéenne et il pourrait bien surprendre son monde le jour, pas si lointain, où il prendra réellement sa vie en main. Cela commence en ce moment avec le passage de Saturne dans son ascendant qui va durer jusqu’en 2020, puis ensuite Jupiter passera par le Verseau (la même année) et il pourra ainsi reprendre la liberté que son sport lui vole en partie.



Mais ne croyez pas qu’il ne soit pas sensible aux succès qu’il récolte et aux hommages dus à son rang : la Lune en Lion le voit extrêmement réceptif aux compliments et autres louanges et même s’il n’en est pas dupe, il ne les refuse pas pour autant. C’est un bon onguent sur ses plaies et il n’est pas un ingrat.



Enfin, pour info, comme beaucoup de sportifs de haut niveau dont nous avons fait le portrait, Mars (planète de l’énergie, de l’action) se trouvait en Bélier lors de sa naissance. À l’instar de Martin Fourcade, ou dans un autre genre de notre Johnny national pour qui la scène était un exploit sportif.