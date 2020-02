Zidane le percute en voiture, il repart avec un selfie

publié le 13/02/2020 à 21:02

Un accrochage en voiture donne rarement le sourire sauf pour ce supporter du Real Madrid. Un habitant de la région de la capitale espagnole s'est en effet fait percuter l'arrière de son véhicule par un automobiliste qui n'était autre que Zinédine Zidane, légende vivante du club madrilène qu'il entraîne actuellement.

Alors que le Français se rendait au centre d'entraînement du Real Madrid, La Voz Galicia rapporte que pour éviter de faire manquer au Français ses obligations d'entraîneur, le supporter des Merengue, Ignacio Fernandez, a convenu avec "ZZ" de s’occuper des papiers d’assurance par téléphone avant de lui demander un selfie que Zinédine Zidane a accepté.

Ces informations, repérés par RMC Sport, relatent que le plus grand joueur de l'histoire du football français a fait passer un appel par un de ses représentants pour remercier Ignacio Fernandez et lui dire qu'il était "très reconnaissant" de ne pas l'avoir retenu plus longtemps. De son côté, le supporter n'est pas prêt d'oublier cette rencontre. "J’aurais aimé te rencontrer dans d’autres circonstances mais ce n’est pas mal non plus" a-t-il confié au média espagnol.

