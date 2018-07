VIDÉO - Quand Paul Pogba chute en fêtant le titre de la Juve

publié le 26/04/2016 à 11:17

Après la victoire de Rome face à Naples lundi 26 avril, la Juventus Turin est devenue championne d'Italie pour la cinquième fois consécutive. Paul Pogba a été sacré pour le quatrième fois d'affilée de sa carrière en Série A avec la Juventus Turin. Dimanche, il donnait sa dixième passe décisive de la saison à Mario Mandzukic, lors de la victoire de la Juventus, face à la Fiorentina (2-1).



Et les Bianconeri ont fêté ce 32ème Scudetto. Euphorique, le Français formé au Havre et passé par Manchester United a sauté de joie avec ses coéquipiers... jusqu'à glisser et terminer sa danse au sol, avant de se relever, toujours souriant. Une chute plus drôle que dangereuse pour Paul Pogba, qui pourra sereinement disputer l'Euro avec l'Équipe de France.