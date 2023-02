VIDÉO - OM-PSG : à J-7, une banderole "On craint dégun" déployée sur un pont devant la Tour Eiffel

L'ambiance monte déjà à une semaine du choc entre le 1er et le 2e de la Ligue 1. Nojyk, application de livraison de repas à Marseille, a publié dimanche 19 février un tweet avec une vidéo montrant une banderole pro OM déployée sur l'un des ponts de Paris, celui de Bir-Hakeim. Il y est inscrit en lettres capitales "On craint degun" - "Nous n'avons peur de personne" - et en plus petit "Notre étoile n'a pas de prix", avec la Tour Eiffel en arrière plan.

Le 105e "Clasico" de l'histoire entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est programmé dimanche 26 février (20h45) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Les Marseillais de Igor Tudor ont remporté le 104e le 8 février dernier en 8es de finale de Coupe de France (2-1), en exerçant une énorme pression sur les Parisiens de Christophe Galtier dans une ambiance volcanique au stade Vélodrome.

Pour ces retrouvailles, le PSG sera sans doute privé de Neymar, encore touché à la cheville droite, mais pourra normalement compter sur Kylian Mbappé. Absent en Coupe, le numéro 7 a signé un doublé face à Lille dimanche 19 février (4-3) lors de la première victoire des Parisiens après trois revers de rang, à Marseille donc, à Monaco (3-1) et face au Bayern (0-1) en Ligue des champions (match retour le mercredi 8 mars).

L'OM n'a de son côté perdu qu'un seul de ses 14 derniers matches et vient de s'imposer à Toulouse (2-3) après avoir concédé l'ouverture du score. Marseille (2e, 52 points) peut revenir à 3 points du PSG (1er, 57 pts) en Ligue 1 en cas de nouveau succès face au meilleur ennemi, toujours au Vélodrome. Le match aller avait été remporté par les hommes de Galtier (1-0) grâce à un but de Neymar (45e+2) le 16 octobre dernier.

