publié le 26/06/2016 à 19:10

La France a rejoint la Pologne, le Pays de Galles et le Portugal en quarts de finale de "son" Euro en renversant la situation face à l'Irlande dimanche 26 juin à Lyon (2-1). L'Allemagne en a fait de même quelques heures plus tard face à la Slovaquie. Les champions du monde en titre ont ouvert le score dès la 8e minute grâce à une reprise de volée à la suite d'un corner du défenseur central Jerome Boateng.



Cinq minutes à peine plus tard, la Mannschaft se procurait une première occasion de faire le break. Mais Mesut Özil frappait trop mollement le penalty obtenu par Mario Gomez (13e). Ce n'était finalement que partie remise. Dans la foulée d'une énorme parade de Manuel Neuer, Julian Draxler percutait côté gauche avant de centrer en retrait pour une reprise à bout portant de Gomez (43e).



Après la reprise, Julian Draxler a jouté un 3e but (63e minute) d'une superbe reprise de volée. Si le résultat se confirme, l'Allemagne affrontera en quart le vainqueur du choc entre l'Espagne et l'Italie, qui se joue lundi 27 juin (18h) au Stade de France.



Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP