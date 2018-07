publié le 17/07/2018 à 10:00

Quel rapport entre un extincteur et l'équipe de France de football ? Certes les Bleus ont enflammé la France, mais il s'agit dans ce cas d'une anecdote racontée par Adil Rami sur TF1. En effet, le défenseur de l'OM a voulu rétablir la vérité concernant une soirée festive qu'auraient eu les Bleus en boite de nuit après la victoire face à l'Argentine en huitième de finale. "Alors on était dans un restaurant, parce que boîte de nuit en période de Coupe du Monde c'est impossible", rectifie d'entrée Adil Rami.



"On était une quinzaine. Et quand on est rentrés on s'est mis à chanter dans les couloirs. Moi je me suis mis avec mon casque, nu, et j'ai joué à Fortnite (un jeu vidéo ndlr), dans ma chambre", a planté le défenseur.

Les joueurs passaient alors chambre par chambre en chantant, rentrant ensuite pour "retourner les lits". Voyant ses coéquipiers arriver vers lui, le joueur de l'OM a alors dégainer un extincteur qui se trouvait dans chambre.

"J'ai dégoupillé l'extincteur, et là quand ils sont rentrés, Ghostbuster", a illustré Adil Rami en référence au film SOS Fantomes, et devant un plateau hilare. Mais l'engin anti-incendie crachait de la fumée, "c'était une chicha". "Quand j'ai vu l'ampleur de cette bêtise, j'ai cru que j'allais me faire virer", expliquait-il alors.



En effet, les alarmes ont retenti, et il a fallu faire évacuer l'hôtel, et faire venir les forces de sécurité et les pompiers. Le joueur a alors cru que l'aventure prendrait fin pour lui. Fort heureusement, il est allé au bout.