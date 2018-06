publié le 19/06/2018 à 15:59

Après le linge qui sèche aux fenêtres, Robert Ménard, maire de Béziers, a décidé de s'attaquer à la chicha dans la rue. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce lundi 18 juin, le maire proche de l'extrême droite, a annoncé l'interdiction de fumer le narguilé dans les rues de la ville de l'Hérault pendant la période estivale (du 1er mai au 30 septembre).



Intitulé "Pas de chicha, chiche ?", le communiqué précise que sont particulièrement visés "les parcs publics, à proximité des écoles, des enceintes sportives, des lieux de culte". Cette décision a été prise pour "le bien être et la santé de ses habitants" et "un véritable vivre ensemble".

Interrogé par Midi-Libre, Robert Ménard a expliqué son choix. "Si on en croit les offices qui luttent contre le tabagisme, la chicha n'est pas vraiment une bonne chose pour la santé". Et d'ajouter, "C'est générateur de rassemblements dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne favorisent pas le vivre-ensemble, on en a assez et ça renvoie une image de la ville dont on n'a pas envie !".

Béziers n'est pas la seule ville à s'attaquer à la chicha puisque Antibes, Rungis, Carros ou Saint-Laurent-du-Var ont déjà pris des arrêtés similaires.