publié le 01/07/2018 à 15:13

Les joueurs de l'équipe de France ont fêté en musique leur victoire contre l'Argentine (4-3) en 8e de finale de la Coupe du Monde dans le car et l'avion qui les ont ramenés de Kazan à Istra, leur camp de base près de Moscou.



Sur des images diffusées par la Fédération française de football sur son site Internet et les réseaux sociaux, on voit les hommes de Didier Deschamps chanter et danser en chœur sur des titres d'artistes comme Ozuna, DJ Leska, Naza ou encore le rappeur français Booba. C'est le défenseur Presnel Kimpembe qui se charge de diffuser la musique sur une petite enceinte portative.

"Mouiller le maillot et mailler / Désormais, on va mouiller le maillot !", ont-il par exemple chanté à l'unisson, sur une chanson de Naza. En quart de finale, les Bleus rencontreront l'Uruguay vendredi prochain à Nijni Novgorod.