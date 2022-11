Ç'est sans nul doute l'une des premières surprises de ce Mondial au Qatar. L'Argentine de Lionel Messi, l'une des nations favorites, a été battue par l'Arabie Saoudite 2-1, ce mardi 22 novembre. Le septuple Ballon d'Or a rapidement ouvert le score sur penalty (10e) mais en deuxième période, les attaquants Saleh Al-Shehri (48e) et Salem Al-Dawsari (53e) ont donné l'avantage aux Saoudiens dans ce premier match du groupe C du Mondial-2022.

En difficulté dans les petits espaces, à l'image de la star du Paris SG qui a manqué son entrée dans le tournoi, les Sud-Américains ont surtout été contrariés par le solide défi physique imposé par les hommes du sélectionneur français Hervé Renard. Leur défense a été très inquiétante tandis qu'aux avant-postes, le trident Messi-Di Maria-Martinez a largement déçu.

En signant une performance forcément inattendue face à l'un des favoris de la compétition, l'autre pays du Golfe de cette Coupe du monde a lui fait bien meilleure figure que son voisin qatari, étourdi par l'Equateur en match d'ouverture du tournoi (0-2). Et à voir l'explosion de joie des Saoudiens au coup de sifflet final, on imagine qu'eux non plus n'avaient pas rêvé pareil exploit.



L'Argentine de se trouve donc déjà au pied du mur dans le groupe C avant d'affronter le Mexique samedi tandis que les Faucons Verts seront le même jour opposés à la Pologne de Robert Lewandowski.

