Le derby avait démarré depuis neuf minutes quand le milieu de terrain d'Aston Villa, Jack Grealish, a été frappé par un supporter de Birmingham City dimanche 10 mars. Le joueur se trouvait dans la surface adverse quand un homme est entré sur le terrain pour lui asséner un coup de poing par derrière.



Le capitaine d'Aston Villa s'est écroulé, alors que ses coéquipiers Glenn Whelan et Tammy Abraham se sont précipités à sa défense. Le supporteur a lui été ceinturé par un stadier avant d'être escorté hors du stade par la police. "J'étais en train de me mettre en position et j'ai senti un coup sur le côté du visage", a raconté le jeune joueur anglais à l'issue du match. Il y a évidemment de la rivalité dans le football, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de la place pour ça."

Mais Jack Grealish a parfaitement réagi, marquant le but victorieux à St Andrew's, sur la pelouse de Birmingham City, à la 70e minute (1-0). "C'est le plus beau jour de ma vie. Venir ici, en tant que capitaine d'Aston Villa et marquer le but gagnant, c'est ce dont on rêve, surtout pour moi en tant que fan de Villa", a-t-il lancé.

Des agressions en Écosse

Le "Derby de la deuxième ville", entre les deux formations de Birmingham, est l'un des plus âpres et est régulièrement le cadre de débordements. Dans la matinée, avant le coup d'envoi de la rencontre de Championship, la deuxième division anglaise, des groupes de supporters se sont affrontés dans les rues avant que la police n'intervienne.



L'agression de Jack Grealish est la troisième du genre au Royaume-Uni ces dernières semaines. Vendredi 8 mars, le capitaine des Glasgow Rangers, James Tavernier, avait été pris à partie par un fan d'Hibernian, lors d'un match à Édimbourg. Une semaine avant, des fans de ce même club avaient jeté une bouteille en verre en direction d'un joueur du Celtic Glasgow, qui s'apprêtait à tirer un corner.