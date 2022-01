UFC : 3 questions sur le combat de l'année entre Gane et Ngannou

Grâce à des combattants emblématiques comme Conor McGregor, l'UFC connait une popularité grandissante ces dernières années. Cette compétition de MMA (arts martiaux mixtes) est désormais suivie par des millions de fans et les combattants sont devenus de véritables stars : 43,7 millions de followers sur Instagram pour l'Irlandais par exemple.

Très apprécié pour son côté spectaculaire, le MMA est un sport de combat assez libre. Les combattants n'ont pas le droit de frapper dans les parties génitales, de tirer les cheveux, de mordre ou encore de crever l'œil de leur adversaire ou de mettre un coup de tête, mais les autres coups, y compris au visage, sont permis. En UFC, les combats se déroulent en 5 rounds de 5 minutes.



En France aussi, ce sport de combat trouve son public et pour cause, l'un des meilleurs poids lourds de la planète est Français : Ciryl Gane. Avec plus de 500.000 abonnés, il est aussi populaire sur les réseaux sociaux que Martin Fourcade ou Teddy Riner par exemple. Du haut de ses 1,95m, celui qu'on surnomme "Bon Gamin", n'a rien d'un tendre dans la cage.

Après un parcours sans défaite en muay-thaï (boxe thaïlandaise) il fait ses débuts au MMA très tard, en 2018, à l'âge de 28 ans. Là encore c'est un succès : 10 victoires en autant de combats, 4 par KO, 3 par soumission. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier en Californie, c'est un tout autre défi qui attend le Français, face au Camerounais Francis Ngannou qu'il connait bien.

Quel enjeu ?

L’évènement commencera donc à 4h du matin dimanche, avec d’autres combat attendus en préambule. Gane et Ngannou devraient combattre aux alentours de 5h du matin et l'événement sera diffusé sur RMC Sport. Pour les deux combattants, l'enjeu est de taille : conserver la ceinture de champion d'UFC poids lourds. À l'origine, celle-ci était la propriété du Camerounais, mais celui-ci ne pouvant pas défendre son titre en août 2021, un combat intérimaire a été organisé, remporté par Ciryl Gane, qui est donc l'actuel champion intérimaire.

Pourquoi est-ce le combat de l'année ?

Ce combat aura donc un fort enjeu sportif qui le place au sommet des attentes de ce début d'année. De plus, la dramaturgie de cette opposition fait languir les fans, entre un Français, "Bon Gamin", invaincu jusqu'ici et le Camerounais, force brute et silencieuse, qui a pour habitude de terrasser rapidement ses adversaires (16 victoires, 12 par KO). Un match d'autant plus attendu que les deux hommes se connaissent bien, puisqu'ils ont partagé la même salle d'entraînement : la MMA Factory dans le XIIe arrondissement de Paris.

Quel favori ?

Difficile de voir se dégager un vrai favori entre ces deux hommes que tout oppose. S'ils n'ont jamais combattu l'un contre l'autre, chacun se sert de ses expériences en sparring pour faire monter la pression. "Désolé, j’ai dit ça. Oui je l’ai mis KO. Salement. C’était en sparring, c’était un accident", avait révélé Francis Ngannou. "C’est complètement faux", a démenti Gane sur RMC. La conférence de presse tenue jeudi soir a planté le décors de cette rivalité hitchcockienne : "Peu importe tout ce que tu penses, je te respecte. On se donnera la guerre samedi, mais je te respecte. Voilà", a lancé Ngannou.