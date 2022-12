L'équipe de France a bouclé sa phase de poules, mercredi 30 novembre, par une défaite face à la Tunisie (1-0). Déjà qualifiés pour la suite de la compétition avant cet ultime match, les Bleus ont fini premiers de leur groupe malgré ce revers. "Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter", assure Alain Boghossian, après ce match où Didier Deschamps a réalisé une large revue d'effectif.

La France va désormais aborder la phase à élimination directe. Kylian Mbappé et ses partenaires défieront dimanche 4 décembre (16h) la Pologne à l'occasion des 8es de finale. Champion du monde avec l'équipe de France en 1998, Alain Boghossian estime que "c'est une deuxième compétition qui commence" pour les Bleus.

Si les hommes de Didier Deschamps veulent aller au bout, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et le début de "cette deuxième compétition" fait augmenter la pression. "À la fin de chaque match, on peut rentrer à la maison, faire ses bagages. Bien sûr que c'est une autre compétition", martèle Alain Boghossian.

