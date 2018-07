publié le 27/04/2017 à 13:35

Comme chaque saison, la Ligue de football professionnel (LFP) récompense les meilleurs éléments de la saison 2016-2017 des compétitions qu'elle organise. Ce jeudi 27 avril, les différentes listes de nommés ont été publiées. Sans trop de surprise, le duo Paris Saint-Germain - Monaco est omniprésent.



Bernardo Silva, Marco Verratti, Edinson Cavani et Alexandre Lacazette sont les quatre joueurs nommés dans la catégorie "meilleur joueur de Ligue 1". Leonardo Jardim et Unai Emery sont en compétition pour être être élu entraîneur de L1 de l'année avec Jocelyn Gourvennec (Bordeaux) et Lucien Favre (Nice). Enfin Kylian Mbappé, Thomas Lemar et Adrien Rabiot sont nommés pour décrocher le titre de meilleur espoir avec Wylan Cyprien.



Depuis deux ans la LFP récompense également le meilleur footballeur français de l'étranger. Dans cette liste nous retrouvons N'golo Kanté, favori naturel puisque le milieu de terrain a été élu meilleur joueur du prétendu meilleur championnat du monde, la Premier League. Il est accompagné de Karim Benzema (Real Madrid/ESP) ; Antoine Griezmann (Atlétcio de Madrid/ESP) et Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund/ALL).

La Ligue 2 et la Division 1 féminine n'échappent pas à ce cérémonial. Benjamin Nivet, milieu de terrain quarantenaire de Troyes sera-t-il nommé meilleur joueur de L2 ? Nicolas Douchez (Lens) en sera-t-il le meilleur gardien ? Jean-Marc Furlan (Brest) son meilleur coach ? Eugénie Le Sommer, seule Française nommée parmi les meilleures joueuses de D1 féminine décrochera-t-elle le titre ? Réponse le lundi 15 mai prochain.

Nommés au titre de meilleur joueur de Ligue 1 :

Nommés au titre de meilleur coach de Ligue 1 :

Nommés au titre de meilleur gardien de Ligue 1 :

Ils ont enchaîné les arrêts tout au long de l’année et font partie des 4 meilleurs gardiens de @Ligue1 ¿#TropheesUNFP pic.twitter.com/aspOKwFOw1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 avril 2017

Nommés au titre de meilleur espoir de Ligue 1 :

Pépites. ¿

Les 4 meilleurs espoirs de la saison.

Le futur de l’@equipedefrance est entre de bonnes mains ! ¿#TropheesUNFP pic.twitter.com/zr70G5Fwr7 — UNFP (@UNFP) 27 avril 2017