Alors que le dossier très brûlant de Kylian Mbappé au Real Madrid agite la planète football depuis plusieurs jours, celui de Cristiano Ronaldo pourrait ajouter de l'huile sur la plaque déjà brûlante du mercato estival 2021. Le Portugais, qui souhaite quitter son club de la Juventus de Turin dans lequel il évolue depuis la saison 2018-2019, est tout proche de s'engager avec le club anglais de Manchester City ce vendredi 17 août. Le montant du transfert s'élèverait à 25 millions d'euros, une somme minimum qu'aurait demandé la Vieille Dame pour accepter d'entamer des négociations sur un départ du quintuple ballon d'or.

Ce vendredi, Cristiano ne s'est pas entraîné lors de la traditionnelle séance collective à Garino, le centre d'entraînement. Selon plusieurs médias italiens et RMC Sport, il aurait même fait ses adieux dans la matinée à ses coéquipiers et serait sur le point de rallier Manchester, une ville qu'il connaît parfaitement après avoir évolué au club rival de City, Manchester United, entre 2003 et 2009. Selon les même sources, l'attaquant de 36 ans aurait même déjà un accord contractuel avec les Citizens pour un contrat de deux ans et un salaire de 15 millions d'euros annuel.

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de la Juventus de Turin, Massimo Allegri a quant à lui confirmé l'envie de départ de son joueur : "Hier, Cristiano m'a indiqué qu'il n'avait plus l'intention de jouer pour la Juve donc je ne l'ai pas convoqué pour le match de samedi contre Empoli" a-t-il déclaré.

Des futures retrouvailles avec Lionel Messi ?

Un tel transfert chez l'ennemi donnerait un goût amer aux supporters de United. Interrogé sur la radio britannique Talk Sport cette semaine et relayé par l'AFP, son ancien coéquipier chez les Reds Devills Wayne Rooney ne croyait pas une seconde, à ce qui était encore une rumeur : "Je ne vois pas cela arriver. Je pense que Cristiano a laissé un très bon souvenir à Manchester United et je sais à quel point c'est un joueur et une personne fière. Mais dans le football, on ne sait jamais", avait-il tout de même prévenu.

Quoi qu'il en soit, si "CR7" venait à porter le maillot bleu ciel, il pourrait retrouver sur les terrains son rival de toujours, Lionel Messi, aujourd'hui au PSG. En effet, les Sky Blues rencontreront le Paris Saint-Germain lors de la phase de poules de la Ligue des champions City. De quoi déjà faire saliver.