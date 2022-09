Tottenham - OM : Marseille la joue profil bas

À Londres, l’étoile qui trône fièrement sur le maillot marseillais n'a pas été évoquée une seule fois en conférence de presse d’avant-match. Elle appartient presque à la préhistoire : depuis son sacre en 1993, l’Olympique de Marseille ne s'est qualifié que trois fois pour le second tour de la compétition.



Visage fermé, verbe bas et regard acéré, Dimitri Payet a pris la parole au nom de son équipe durant une quinzaine de minutes. "Il y a deux ans, nous étions passés complétement à côté, nous n’étions pas au niveau de cette Ligue des champions, clairement. Aujourd’hui, on aspire à faire beaucoup mieux et on espère autre chose qu'une troisième ou quatrième place".

L’ancien "Hammer" retrouve la pluie londonienne et les pelouses de Premier League (où il avait brillé en 2015/2016 avec West Ham) armé de la volonté de montrer au public anglais qu’il lui reste quelques étincelles dans les jambes. Ses coéquipiers sont aussi d’un autre calibre : Chancel Mbemba avec Porto, Eric Bailly avec Manchester United et Alexis Sanchez (suspendu ce soir) possèdent un bagage sérieux en coupe d’Europe. "On avait des équipes plutôt jeunes ces dernières saisons et qui avaient besoin d’apprendre. Je ne dis pas qu’aujourd’hui, on n’a plus besoin d’apprendre mais on a des arrivées de joueurs qui connaissent la compétition, qui ont joué au plus haut niveau. Ce sont des renforts qui ne sont pas négligeables… mais il y a un adversaire de qualité en face, on espère que ça va se jouer sur des détails et que ça basculera de notre côté", conclut le numéro 10 marseillais.

Première pour Tudor

Pour son coach, Igor Tudor, ce sera une grande première. Ancien entraîneur du Hellas Vérone, le Croate va piloter ce soir sa première équipe dans la compétition reine. Sans chichi et sans changer de méthode. "On ne vient pas ici en étant juste heureux de participer à la Champion’s League ou visiter le stade de Tottenham. On vient pour jouer comme une équipe sérieuse", avance le tacticien. Reste à voir s'il sortira le costume ce soir ou s'il restera dans son habituel survêtement.

Entre 1.000 et 1.500 supporters marseillais sont attendus à Londres ce mercredi 7 septembre pour pousser les Olympiens dans leur première ascension européenne de l’année.

