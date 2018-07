publié le 27/03/2018 à 23:03

Quatre jours après la défaite contre la Colombie, l'équipe de France a remporté son match amical en Russie (1-3), mardi 27 mars. Kylian Mbappé a inscrit un doublé, Paul Pogba marqué sur coup franc direct.



Si le score est positif pour le mental des Bleus, Bixtente Lizarazu n'est pas encore totalement convaincu, "ça va un peu mieux, mais pas forcément après la première période qui était très pâle et assez inquiétante". L'ancien joueur des Bleus n'est pas rassuré par la force collective de cette équipe de France.

La seconde mi-temps a été, selon l'ancien champion du monde, plus aboutie. "Elle nous a rassuré. Le talent individuel nous a rassuré, notamment celui de Kylian Mbappé et de Paul Pogba". Bixente Lizarazu affirme que les Bleus "s'en sortent avec des fulgurances". "On n'a pas imposé notre rythme en première période comme on a laissé la Colombie nous imposer leur rythme vendredi dernier".

Ce match était le dernier avant l' annonce de la liste des 23 qui iront au Mondial, le mardi 15 mai prochain. Il y aura ensuite encore trois matches de préparation contre l'Irlande, l'Italie et les États-Unis les lundi 28 mai, vendredi 1er et samedi 9 juin avant d'affronter au 1er tour l'Australie, le Pérou et le Danemark les samedi 16, jeudi 21 et mardi 26 juin.