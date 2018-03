Russie-France : les compos probables avec Mbappé en pointe

publié le 27/03/2018 à 15:10

Des 11 titulaires au coup d'envoi contre la Colombie, vendredi 23 mars au Stade de France (défaite des Bleus 3-2 après avoir mené 2-0), il ne devrait en rester que quatre à Saint-Pétersbourg pour ce dernier match amical avant l'annonce de la liste des 23 pour le Mondial. Voilà l'enseignement de la dernière mise en place tactique, à la veille de cette 19e rencontre entre la Russie (et URSS) et la France.



S'il n'y aura pas d'alternance dans les buts, le capitaine Hugo Lloris étant reconduit, la tendance semble bel et bien à une large revue d'effectif sur l'ensemble des deux matches. Laurent Koscileny va sans doute épauler Samuel Umtiti en défense centrale, les latéraux Benjamin Pavart (à droite) et Lucas Hernandez (à gauche) obtenir leur première sélection.

Griezmann et Giroud sur le banc

Dans une équipe non plus positionnée en 4-4-2 mais en 4-3-3, Paul Pogba et Adrien Rabiot tiennent la corde pour encadrer N'Golo Kanté au milieu. Devant, Kylian Mbappé va sans doute hériter du rôle d'avant-centre à la place d'Olivier Giroud, avec Anthony Martial sur sa gauche, Ousmane Dembélé sur sa droite.

Comme Giroud, Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Lucas Digne, Benjamin Mendy et Thomas Lemar prendront vraisemblablement place sur le banc, aux côtés de Steve Mandanda, Alphonse Areola, Wissam Ben Yedder, Corentin Tolisso et Presnel Kimpembe.



Les trois derniers nommés ont de fortes chances de faire partie des six remplaçants autorisés. Le coup d'envoi est fixé à 17h50 heure française (18h50 à Saint-Pétersbourg). Les équipes de départ seront connues une heure avant.

Russie-France : les équipes de départ probables

Russie : Lunev - Kutepov, Granat, Kudryashov, Kombarov - Glushakov, Golovin, Dzagoev (cap.), Al. Miranchuk (ou Cheryshev), An. Miranchuk - Smolov



France : Lloris (cap.) - Pavard, Koscielny, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Dembélé, Mbappé, Martial