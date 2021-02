RTL Foot : Rennes-Nice et toutes les infos sur la 27e journée de Ligue 1

publié le 26/02/2021 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro, Xavier Domergue et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Vendredi 26 février, Rennes (8e, 38 points) recevait Nice (16e, 29 points), deux équipes qui restaient sur trois défaites de rang. Avant le coup d'envoi, retrouvez toutes les informations avant les autres rencontres de 27e journée de Ligue 1, notamment Marseille-Lyon, Dijon-PSG, Lille-Strasbourg et Monaco-Brest.

Au sommaire également, les stories de Baptiste Durieux et la chronique "Inside Ligue 1" avec le milieu de Brest Paul Lasne.