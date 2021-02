Pourquoi des supporters de l’OM appellent-ils au boycott d’Uber Eats ?

publié le 18/02/2021 à 17:14

#BoycottUberEats. Derrière ce hashtag qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, des supporters de l'Olympique de Marseille (OM) appellent à ne plus utiliser l'application de livraison de repas et à désinstaller l'application.

Pourquoi cette colère ? Pour les supporters du club de football marseillais, il s'agit d'un moyen de pression sur la direction de l'OM. Uber Eats fait en effet partie des sponsors du club.

Ces dernières semaines, la tension est palpable entre certains groupes de supporters et la direction de l'OM. Après l'intrusion de supporters casseurs le 30 janvier dernier dans le centre d'entraînement, la Commanderie, le club a menacé six groupes de supporters (Dodgers, Winners, Fanatics, MTP, Commando Ultra et Club des amis de l'OM) de rompre la convention qui les lie. Le président, Jacques-Henri Eyraud, et son directeur-général, Hugues Ouvrard, ont par ailleurs annoncé lundi 15 février une grande concertation baptisée "Agora OM" pour "redéfinir ensemble le supportérisme".

🚨La direction de l'#OM veut de simples consommateurs, alors agissons comme tels.



Relayez massivement la photo de gauche sur l'ensemble des réseaux @ubereats_fr avec #BoycottUberEats



👉RDV demain 10h pour la suite Feu#EyraudDemission #BoycottAgoraOM #TeamOM pic.twitter.com/PDNJkXoUbV — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) February 18, 2021

Pour les supporters, il s'agit d'une attaque envers le public et l'identité du club. Ils demandent donc à Uber Eats de se "désolidariser publiquement de cette action" et de "faire pression à [son] niveau" sur la direction de l'OM.

Mardi 16 février, les six groupes avaient déjà publié une lettre ouverte aux supporters pour les inviter à boycotter les réseaux sociaux du club. Selon Le Parisien, le club aurait ainsi perdu plus de 25.000 abonnés sur Twitter entre mardi et mercredi.