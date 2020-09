RTL Foot du samedi 29 août 2020 : Dolberg offre la victoire à Nice à Strasbourg

publié le 02/09/2020 à 12:30

Tous les vendredi, samedi et dimanche à l'exception des séquences dédiées à l'équipe de France, retrouvez RTL Foot de 20h à 23h. Autour d'Éric Silvestro, Giovanni Castaldi, Xavier Domergue et Raymond Abou balaient l'actualité de la semaine et livrent leur regard sur le match de Ligue 1 de la soirée.

Samedi 29 août 2020, l'affiche était Strasbourg-Nice au stade la Meinau, avec les commentaires de Dimitri Rahmelow et Yannick Olland. Revivez la victoire des Aiglons de Patrick Viera (0-2), acquise grâce à un doublé du Danois Kasper Dolberg (37e et 59e minutes).