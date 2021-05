RTL Foot : Bordeaux et les Verts se donnent de l'air, Monaco-Lyon en intégralité

publié le 02/05/2021 à 23:30

Dimanche 2 mai, Monaco (3e, 71 points) recevait Lyon (4e, 67 pts) pour le choc de clôture de la 35e journée. Faux pas interdit pour l'OL dans la perspective d'une qualification en Ligue des champions, tandis que l'ASM devait s'imposer pour rester dans la course au titre avec Lille (1er, 76 pts) et le PSG (2e, 75 pts).