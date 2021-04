publié le 03/04/2021 à 23:30

Nouveau carton de Monaco face à Metz, victoire de Lille au Parc des Princes : avant le déplacement de Lyon à Lens, le début de la 31e journée de Ligue 1 a déjà livré de riches enseignements. Voilà de nouveau le Losc en tête avec 66 points, 3 de plus que le PSG, désormais talonné par l'ASM (3e, 62 pts), alors que l'OL est là aussi dans la course au titre (4e, 60 pts avant son match à Bollaert).

Éric Silvestro, Giovanni Castaldi, Raymond Aabou et Quentin Vaslin se penchent sur se suspense qui va s'étirer jusqu'au mois de mai et analysent les deux premières rencontres de la journée en compagnie de Nicolas Georgereau et Michaël Lefebvre, envoyés spéciaux au Parc des Princes et au stade Louis-II.

Retrouvez également un focus sur le Bayern Munich avec Alexis Menuge à quatre jours du quart de finale aller de Ligue des champions entre le tenant du titre et Paris. La séquence "RTL Petit Pont", où la parole est donnée aux enfants, est également consacrée à cette rencontre.