Real-PSG : pourquoi l'annulation de la règle du but à l'extérieur ne joue pas en faveur de Paris

Soutenue par certains, décriée par d'autres, la règle du but à l'extérieur a été abrogée cette année, dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et ce n'est pas un petit détail, cela pourrait jouer dans la qualification du Paris Saint-Germain, qui dispute ce mercredi son huitième de finale retour face au Real Madrid. Jusqu'à l'édition précédente (2020-2021), marquer un but à l'extérieur conférait un avantage.

Lorsque deux équipes étaient à égalité en cumulant les scores des matches aller et retour, celle qui avait marqué plus de buts à l'extérieur était qualifiée. Désormais, si deux équipes ont marqué le même nombre de buts sur l’ensemble des deux rencontres, elles doivent se départager avec deux périodes de prolongation de 15 minutes, puis si nécessaire, une séance de tirs au but.

Alors, en quoi cela peut impacter le PSG ce mercredi soir face au Real Madrid ? Ne jouons pas les oiseaux de mauvais augure, vainqueurs 1 but à 0 lors du match aller au Parc des Princes, les Parisiens auront un avantage lors du match retour. Mais s'ils venaient à s'incliner d'un but sur la pelouse du Real ce mercredi, ils disputeraient des prolongations là où l'an dernier, en cas de défaite 1-2, 2-3 ou 3-4 par exemple, ils auraient été qualifiés.

Auteurs d'une très belle partition le 15 février dernier, les hommes de Mauricio Pochettino s'avancent à Santiago-Bernabéu dans la peau de favoris. Une victoire quelle qu'elle soit ou même un match nul leur suffira pour se qualifier directement pour les quarts de finale, sans passer par le piège des prolongations.