PSG : 62% des supporters estiment que Galtier doit rester l'entraîneur

Christophe Galtier et Kylian Mbappé le 18 juillet 2022.

Forcément menacé dans ses fonctions après l'élimination dès les 8es de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich et les neuf défaites toutes compétitions confondues du PSG en 2023, Christophe Galtier va peut-être être réconforté à la découverte de ce chiffre : 62% des supporters parisiens interrogés dans notre sondage estiment qu'il doit continuer à entraîner le club de la capitale. Le coach de 56 ans, tout de même champion de France cette saison, sera fixé dans les prochaines semaines.

Les autres enseignements de ce sondage sont les suivants : 83% des supporters de l'OM jugent la saison satisfaite (dont 21% très satisfaisante) avec une 3e place en Ligue 1 qui obligera le club à remporter deux barrages aller-retour pour jouer la Ligue des champions ; les Français ont majoritairement une bonne opinion du FC Nantes (55%) et de l'AJ Auxerre (56%), deux monuments à la lutte pour le maintien ; les amateurs de foot préfèrent voir l'OL terminer européen (43%) devant Lille (38%), Monaco (32%) et Rennes (31%).

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 31 mai et jeudi 1er juin 2023 auprès d'un échantillon de 998 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 449 amateurs de football.

