Qui était Justin Fashanu, premier joueur professionnel à révéler son homosexualité ?

Il est désormais l'un des symboles de la lutte contre l'homophobie dans le sport et plus particulièrement le football. Justin Fashanu, attaquant anglais, a été le premier footballeur professionnel en activité révéler son homosexualité en 1990. Une démarche qui a inspiré Josh Cavallo, un jeune footballeur australien qui a lui aussi brisé le tabou mercredi 27 octobre.

Le jeune homme de 21 ans a fait son coming-out sur les réseaux sociaux et a expliqué : "Je me souviens avoir lu au sujet de Justin Fashanu qu'il était le premier footballeur professionnel à révéler son homosexualité dans les années 1990 et son suicide huit ans plus tard et cela m'a fait réfléchir".

Formé à Norwich City (Angleterre), Justin Fashanu est très rapidement considéré comme la future pépite du football de l'époque. À la suite de ses performances, Nottingham Forest achète le joueur britannique pour un million de livres, soit 1,7 million d'euros. Un transfert record qui fait de lui le premier joueur de football britannique noir à atteindre la barre du million.

Pourtant, tout ne se passera pas comme prévu. Des relations compliquées avec son coach et un caractère provocateur de la part du joueur ne facilitent pas son intégration au sein du club. Mais ce n'est pas tout. Justin Fashanu a été aperçu dans des bars gays, ce qui ne semble pas plaire à Brian Cough, son entraîneur. Celui-ci n'hésite donc pas à l'insulter de "pédé" ou de "tapette" devant ses coéquipiers.

Un coming-out mal vu

Les performances sportives de l'attaquant ne sont alors plus au beau fixe et celui-ci se blesse même gravement au genou. Dans une impasse, il décide alors de se confier sur sa vie privée. C'est le 22 octobre 1990 que Justin Fashanu va se retrouver en Une du tabloïd The Sun avec ce titre : £1M Soccer Star : I'm gay (La star de football à 1 million : je suis gay, ndlr).

S'il a touché 80.000 de livres pour ces révélations exclusives, l'argent n'a pas été la motivation du footballeur. Il souhaitait avant tout utiliser sa notoriété afin de faire passer un message concernant les homosexuels. Il confie par la même occasion avoir eu une relation sexuelle avec un député conservateur du Parlement anglais.

Couverture de The Sun Crédit : Capture d'écran de la une de The Sun, le 22 octobre 1990

Ces révélations provoquent alors une onde de choc. Plusieurs footballeurs déclarent publiquement qu'un homosexuel n'a rien à faire dans une équipe de foot. Les supporters, eux aussi, feront part de leur hostilité quant à l'orientation sexuelle de l'attaquant.

Rejeté par son frère

Quant à son propre frère, John Fashanu, celui-ci va le désavouer publiquement dans la presse : "Il n’est pas vraiment gay. Il n’est qu’un paria qui veut qu’on parle de lui", lâche-t-il. Il ajoute même, dans une autre interview : "Maintenant, il doit en assumer les conséquences. Je n’aimerais pas jouer et me changer dans les vestiaires avec un joueur gay. C’est ce que je ressens donc j’imagine que les autres footballeurs sont comme moi".



Le 2 mai 1998, Justin Fashanu est retrouvé pendu à un câble électrique dans un garage à Shoreditch, quartier de l'est londonien, à l'âge de 37 ans. Il laisse alors une lettre de suicide. En 2020, à l'occasion de ce qui aurait dû être son 59e anniversaire, l'ancien joueur de football est intronisé à l'English Hall of Fame.

Une fondation en son nom

En 2019, sa nièce Amal a créé une fondation en son nom, afin de "tacler" les discriminations dans le monde du football. À ses côtés se trouvent le père de Justin Fashanu mais aussi son frère John, qui l'avait pourtant désavoué lors de son coming-out.