Cours de français, mercato... Tuchel déjà au travail pour bâtir son PSG

publié le 25/04/2018 à 16:45

En voilà un qui ne chôme pas. Le PSG de la saison 2018-2019 serait déjà en cours de construction par celui qui devrait en être le contremaître, Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand, chaque jour plus proche du PSG, serait revenu de quelques jours de vacances en Espagne afin de travailler sur le prochain exercice des Parisiens, qui devrait marquer un tournant managérial et sportif.



Selon Le Parisien du mercredi 25 avril, c'est à Dortmund que Tuchel plancherait sur la préparation de la saison à venir. Flanqué d'Arno Michels (entraîneur adjoint), Rainer Schrey (préparateur physique) et Benjamin Weber (analyste vidéo), son staff qui le suit depuis ses débuts à Mayence, il fait le point une fois par semaine.

Le technicien chercherait aussi un préparateur physique américain, ainsi qu'un adjoint fin connaisseur de la Ligue 1 Conforama. Une équipe technique étoffée afin d'encadrer un groupe auquel Tuchel souhaiterait faire pratiquer un football différent que l'actuelle formule parisienne, avec notamment un passage à 3 défenseurs axiaux. Et pour ce faire, les recrues éventuelles seraient moins clinquantes mais calibrées pour l'objectif tactique du coach.

Des joueurs qu'il connaît pour compléter l'effectif

En arrière gauche, Layvin Kurzawa ne devrait plus faire de vieux os à Paris, et c'est Philipp Max qui pourrait venir prendre place sur le flanc du PSG. Le joueur du FC Augsbourg (24 ans) est une assurance technique. Il serait accompagné de Julian Weigl, âgé de 22 ans et milieu de terrain très prometteur de Dortmund. Il prendrait le rôle laissé libre par Thiago Motta.



En défense, Ömer Toprak, international turc de 28 ans, serait dans le viseur de Thomas Tuchel. Lui aussi évolue à Dortmund où il avait été recruté par l'entraîneur allemand. Enfin, la "pépite" de l'été pourrait venir de Schalke 04 et s'appellerait Max Meyer. International allemand, meneur de jeu à la technique soyeuse, il pourrait faire oublier Javier Pastore en cas de départ de l'Argentin, chouchou du Parc des Princes. Le joueur sera libre en fin de saison mais de grosses écuries européennes seraient aussi sur les rangs.

Son épouse aurait trouvé un logement

Si Thomas Tuchel travaille l'aspect technique et tactique, il n'en oublie pas la communication, toujours importante dans un club aussi exposé. Ainsi, le coach allemand apprendrait le français et compterait bien faire sa première conférence de presse dans la langue de Molière.



Mais en attendant, pas question de venir à la capitale avant l’officialisation de sa prise de fonctions. C'est donc madame Tuchel qui se serait occupée il y a quelques jours de trouver un logement à la famille, ainsi qu'une école pour les deux filles du couple.