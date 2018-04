publié le 19/04/2018 à 12:18

Thomas Tuchel semble tous les jours un peu plus proche d'enfiler le survêtement du Paris Saint-Germain pour ce qui devrait être une saison de rupture dans le club depuis l'arrivée du Qatar aux manettes. Selon le quotidien allemand Bild, le technicien passé par Mayence et Dortmund aurait séduit l'ensemble de la direction parisienne, et pas seulement l'émir qui l'aurait imposé à la direction déléguée du PSG.



Adoubé grâce à sa philosophie de jeu et sa capacité à se montrer ferme, Thomas Tuchel serait en train de construire un effectif capable de répondre aux exigences de son style de jeu. À commencer par des renforts aux deux postes repérés comme faible cette saison, la "sentinelle" du milieu de terrain et le latéral gauche.

Selon Bild, l'ancien coach du Borussia pourrait aller chercher des hommes au sein du club de la Ruhr afin de remplacer Thiago Motta et Layvin Kurzawa. Dans le cœur du jeu, c'est Julian Weigl que courtiserait Tuchel. Le milieu de 22 ans est un talent précoce, arrivé à Dortmund en même temps de l'entraîneur en 2015.

Excellent technicien à la vision de jeu impeccable, il serait aussi surveillé par le Manchester City de Pep Guardiola. Un gage de qualité mais aussi de concurrence forte lors du mercato. À gauche, c'est Raphaël Guerreiro qui serait sur les tablettes de Thomas Tuchel. Né au Blanc-Mesnil (Seint-Saint-Denis), formé à Caen puis révélé à Lorient, il sort d'une saison plombée par les blessures. Mais la qualité de l'international portugais reste indéniable.