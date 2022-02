PSG-Real Madrid : comment suivre le 8e de finale aller mardi 15 février

D'un côté le club qui a remporté le plus de fois la Ligue des champions, 13 dont quatre entre 2014 et 2018. De l'autre celui qui rêve de la décrocher enfin, après une finale perdue face au Bayern Munich en 2020 et une nouvelle demi-finale la saison passée (élimination face à Manchester City). Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain lancent les 8es de finale de l'édition 2021-2022 de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, mardi 15 février (21h).

La manche aller de cette affiche a lieu dans un Parc des Princes de nouveau totalement ouvert au public - match retour le mercredi 9 mars à Santiago Bernabeu. Elle est à suivre à la télévision sur Canal+ (canal principal) et RMC Sport. Les deux groupes co-diffuseront également Inter Milan - Liverpool mercredi 16 février, via C+ décalé et RMC Sport 1. Toutes les autres rencontres sont proposées par beIN Sports.

RTL et RTL.fr sont bien sûr mobilisés pour ce PSG-Real. À la radio, retrouvez Éric Silvestro, Xavier Domergue et Giovani Castaladi de 20h45 à 23h. Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau commenteront le match en direct du Parc des Princes. Vous pourrez aussi le suivre en live commenté sur l'application et le site RTL.fr.