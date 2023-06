PSG : Neymar, accusé d’infidélité, présente ses excuses à sa compagne sur Instagram

Neymar fait amende honorable. La star du PSG est accusée depuis plusieurs jours par la presse brésilienne d’avoir entretenu une liaison avec une blogueuse et influenceuse, Fernanda Campos. Sauf que le joueur brésilien vit une relation depuis un peu plus d’un an avec la mannequin Bruna Biancardi, enceinte depuis plusieurs mois. Face à cette situation, Neymar a décidé de prendre publiquement la parole sur Instagram pour présenter ses excuses sa compagne. "Justifier l'injustifiable. Je n'avais pas besoin de faire ce que j'ai fait, mais j'ai besoin de toi dans notre vie", a commencé le "Ney", dans un long message publié mercredi 21 juin.



"J'ai vu à quel point tu étais exposée, à quel point tu souffrais de tout cela et à quel point tu voulais être à mes côtés. J'ai commis une erreur. J'ai eu tort. J'ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain", a poursuivi Neymar, accompagnant son texte d’une photo de lui et de sa compagne. Bruna Biancardi ne s'est, pour le moment, pas exprimé publiquement sur cette affaire.



"Les excuses doivent être rendues publiques"

"Je me suis déjà excusé pour mes erreurs, pour cette exposition inutile, mais je me sens obligé de m'exprimer publiquement. Si une affaire privée devient publique, les excuses doivent être rendues publiques", a expliqué la star du PSG, qui continue de se remettre d'une blessure qui lui a fait manquer pratiquement toute la deuxième partie de saison.

"Je ne peux pas m'imaginer sans toi. Notre amour pour notre bébé l'emportera, notre amour l'un pour l'autre nous renforcera", a écrit le Brésilien. Le joueur parisien va devenir papa pour la deuxième fois, onze ans après la naissance de son premier fils, David Lucca da Silva Santos, fruit de sa relation avec Carolina Dantas.