L'état de santé de Sergio Rico semble s'amélioré. Le gardien remplaçant du PSG, gravement blessé depuis un accident à cheval le 28 mai dernier, est sorti du coma. L'épouse du joueur a révélé cette information lundi 19 juin, dans une interview accordée à la chaîne de télévision espagnole Telecinco. "Nous sommes toujours à faire des petits pas en avant, nous voyons déjà la lumière. Je savais depuis le début qu'il allait aller de l'avant, c'est un champion", a confié Alba Silva, interrogée devant un hôpital.

Telecinco affirme également que les médecins de l'hôpital de Séville ont décidé le week-end dernier de retirer la sédation de Sergio Rico. La femme du joueur du PSG a cependant appelé à la prudence. "Mais cela vient petit à petit, il faut avoir beaucoup de patience", a-t-elle prévenu.

Sergio Rico a été victime d'un traumatisme crânio-cérébral le dimanche de Pentecôte au pèlerinage d'El Rocio, dans le sud-ouest de l'Espagne. Le gardien a été hospitalisé à Séville, sa ville natale où il a joué quatre ans pour le Séville FC et remporté une Ligue Europa en 2015. Il a reçu de nombreux hommages de la part de ses coéquipiers et du club du Paris Saint-Germain, ainsi que du Séville FC et d'acteurs du foot.



