PSG : la carrière tout en blessures de Neymar avec Paris, aux allures de malédiction

C'est une histoire qui se répète. Arrivé en 2017 au Paris Saint Germain, le sort semble s'acharner contre Neymar, qui accumule les blessures depuis qu'il a endossé les couleurs du PSG. La dernière en date, une blessure à la cheville gauche en sautant pour éviter un tacle adverse, dimanche 28 novembre lors de la 15e journée de Ligue 1. À la réception, le pied du Brésilien retombe sur celui de son adversaire et se tord à en faire mal au cœur à ceux qui ont vu les images.

Douleurs aux adducteurs, contusion thoracique, problèmes musculaires, blessures aux chevilles et bien d'autres encore font parti des nombreuses blessures de l'attaquant Brésilien. Et certaines d'entre elles ont dû l'éloigner des terrains durant des périodes plus ou moins longues.

Sa première saison au Paris Saint Germain, l'attaquant brésilien ne l'avait très certainement pas imaginé de la sorte. Le 25 février 2018, jour de Clasico, Neymar ne se réceptionne pas comme il faut à la suite d'un duel aérien et chute. Verdict : entorse de la cheville droite et fracture du cinquième métatarsien. Ce qui l'évince alors des terrains durant 90 jours, au court desquels il manque 16 matches, toutes compétitions confondues.

Des blessures aux chevilles récurrentes

Alors que le joueur de 29 ans connaît d'autres petits pépins entre temps, le 23 janvier 2019, il va de nouveau subir une importante blessure qui va lui coûter 85 jours d'arrêt. Presque un an après sa blessure à la cheville, son pied droit est une nouvelle fois touché. Cette fois-ci, il s'agit d'une fracture du métatarse.

Le manque de chance continue pour Neymar qui, chaque saison, se blesse. Au cours de la saison 2019-2020, c'est une lésion chondro- costale qui avait eu raison du joueur. Mis au repos durant 13 jours, Neymar avait encore une fois, manqué quatre matches avec le maillot du PSG.

En 2021, l'attaquant avait déjà connu une importante blessure. Le 10 février, Neymar subit un choc avec Steeve Yago, défenseur central de Caen. Au sol durant plusieurs secondes, le Brésilien est finalement blessé aux adducteurs. Ce qui lui vaut 36 jours en dehors des terrains.

Alors que le joueur effectue sa cinquième saison au sein du club parisien, cette dernière blessure donne à sa carrière parisienne des allures de malédiction. En attendant ses examens médicaux, l'attaquant phare du PSG pourrait ne pas rejouer d'ici la fin d'année 2021.