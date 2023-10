Pourquoi le fils de Christophe Galtier a-t-il été placé en garde à vue ?

Les déboires de la famille Galtier se poursuivent. Après Christophe, qui a été placé en garde à vue, en juin dernier, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte à la mi-avril pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion" lors de son passage à l'OGC Nice, c'est son fils adoptif, John Valovic-Galtier qui a été placé en garde à vue, mardi 17 octobre.

Six personnes ont été interpellées partout en France, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nice en mars 2022, pour "exercice illégal de la profession d'agent sportif". Cette enquête préliminaire avait également été ouverte pour "faux et usage de faux", "escroquerie en bande organisée", et "blanchiment en bande organisée".

Outre le fils de Christophe Galtier, David Venditelli, ancien président du FC Bourg-en-Bresse-Péronnas et trois agents sportifs officiels titulaires de la licence, Alexandre Bonnefond, David Xantier et Tristan Sauzon, ont également été interpellés.

Par ailleurs, plusieurs footballeurs, dont Alexandre Lacazette, l’attaquant de l'Olympique Lyonnais, devraient être entendus comme témoins, a affirmé le site d'informations.



