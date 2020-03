publié le 30/03/2020 à 14:00

En cette période de confinement, nombreuses sont les célébrités à faire des lives sur Instagram. Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid et ancien membre de l'équipe de France, a diffusé son second live ce dimanche soir en compagnie de l'influenceur Mohammed Henni. Dans une session de questions-réponses, l'attaquant madrilène a lancé une pique à l'actuel numéro 9 de l'équipe de France, Olivier Giroud.

Interrogé pour savoir qui était le meilleur entre lui et son homologue de Chelsea, Karim Benzema, qui ne joue plus en équipe de France depuis l'affaire de le Sextape a rétorqué : "Ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1. Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, je ne pense pas à lui". Avec 39 buts, Olivier Giroud est le meilleur buteur en activité de l'équipe de France. Des propos qui ont fait polémique sur les réseaux sociaux.

Mais plus tard dans ce même live, Karim Benzema a tout de même souligné l'importance du rôle d'Olivier Giroud : "Après si on parle de style de jeu, le sien convient bien à l'équipe de France. Il est bien parce qu'il y a des joueurs comme Mbappé ou Griezmann qui sont rapides et qui évoluent dans les couloirs ou tournent autour de l'avant-centre. Lui, devant, il pèse sur les défenses, ce qui permet aux deux autres de beaucoup bouger et de se montrer. Il bloque et ça marche" souligne Karim Benzema à propos du jeu de son remplaçant au numéro 9.

"Après, ça ne sera pas spectaculaire, tu ne diras pas 'Ouah dinguerie', mais dans son truc tu vas plus voir un Griezmann ou un Mbappé qu'un Giroud, parce que Giroud il va aller au charbon, il va dévier de la tête. Après est-ce que tout le monde aime ce jeu, je ne sais pas, mais en tout cas ça va bien à l'équipe de France" a conclu l'attaquant du Real Madrid.

Beaucoup retiendront la punchline de Benzema sur Giroud, mais Karim Benzema a aussi parfaitement résumé l’importance de Giroud en équipe de France 👏👏 pic.twitter.com/v3jxFit8dt — La Minute Football (@minutefootball) March 30, 2020