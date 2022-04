Invité sur le plateau d'"On est en direct" dans la nuit de samedi à dimanche 24 avril, pour échanger autour de son livre Confidences, Guy Roux a dévoilé son équipe rêvée toutes époques confondues. Du beau monde sur la pelouse (imaginaire).

Le légendaire Brésilien Pelé, trois fois champion du monde, récupère ainsi le numéro 9 et mènera l'attaque de cette équipe de rêve accompagné de Kylian Mbappé, un autre champion du monde, et de Raymond Kopa. Le milieu de terrain est composé des plus grands noms de l'histoire de football avec Zinédine Zidane, Diego Armando Maradona, Michel Platini et Johan Cruyff.

L'arrière-garde de ce onze imaginaire est assurée notamment par l'ancien international français Roger Marche ainsi que par le roc Marius Trésor. Enfin, c'est le légendaire gardien anglais Gordon Banks qui veillera sur les buts de cet assemblage qui laisse songeur.