publié le 27/02/2017 à 00:12

Diffusée avant le OM-PSG de cette 27e journée de Ligue 1, les mots de Rod Fanni sonnent différemment après le scénario du match de clôture du week-end de Ligue 1. Les Parisiens ont dominé largement l'Olympique de Marseille (1-5) grâce à des réalisations de Cavani, Matuidi, Draxler, Lucas et Marquinhos.



Auteur du seul but de son équipe dans ce 91 "Classique", il était au micro de RTL dans une interview enregistrée jeudi 23 février. Fanni est revenu sur le nouveau projet de Marseille : l'"OM Champions Poject". "Par rapport au match contre Monaco on ne se connaissait pas. C'est désormais plus le cas et d'ailleurs on a gagné contre Lyon depuis".

Sylvain Charley l'a ensuite interrogé sur son adversaire direct à Paris, Edinson Cavani : "On connaît ses déplacements et on sait qu'avec Silva ils vont au premier poteau sur corner. C'est comme Messi on sait ce qu'il fait mais quand c'est trop bien réalisé on en peut pas les arrêter". Une prudence qui fait sourire aux lendemains de la nette victoire du PSG.