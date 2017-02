OM-PSG : les Parisiens sans pitié humilient l'OM

publié le 26/02/2017 à 22:58

C'est une véritable démonstration de force que le PSG a proposé au Vélodrome. Au-delà de l'ampleur du score, les Parisiens ont marché sur les Marseillais physiquement, techniquement et tactiquement (1-5). Premiers dans les duels, hauts dans le pressing, toujours accessibles dans les intervalles et entre les lignes adverses, les Parisiens ont profité des largesses défensives phocéennes. Blessé à la cuisse mais titulaire sur le côté gauche de la défense, Patrice Évra est sorti à la mi-temps, dépassé par la vivacité de Lucas.



Marquinhos de la tête et sur une passe décisive de Thiago Silva (6e), Edinson Cavani, au terme d'une action en une touche de balle (16e), Lucas plus prompt que Vainqueur (49e), Draxler à la réception d'un centre de Meunier (61e) et enfin Matuidi d'une jolie frappe en lucarne (72e) ont assommé leurs adversaires. Dès la pause, le stade Vélodrome sifflait ses joueurs. À la 75e minute, les premières supporters présents en tribune quittaient le Vélodrome.

Matuidi recordman du nombre de victoires dans les "Classiques"

Les deux entraîneurs ont fait des choix forts dans leur onze titulaire. Angel Di Maria, Julian Draxler, Serge Aurier et Morgan Sanson étaient sur le banc au coup d'envoi. Javier Pastore et Zambo Anguissa étaient eux titulaires. C'est donc Unai Emery qui a remporté la bataille des coaches.

Rudi Garcia, après avoir subi la tactique de Leonardo Jardim (1-4, le 15 janvier) puis Bruno Génésio (3-1, le 22 janvier), perd donc une troisième confrontation face à un cador de Ligue 1. L'ancien entraîneur de Lille souhaite voir son équipe jouer haut et se projeter vite vers l'avant. Une tactique qui a une fois de plus échoué.



Signe de la symbolique de cette large victoire du PSG, deux records sont tombés. La victoire de Paris, par quatre buts d'écart, est la plus large de l'histoire du club de Nasser Al Khalaïfi au stade Vélodrome. Blaise Matuidi, avec 12 victoires, est le joueur qui a le plus gagné de "Classiques" à l'extérieur.

Une fin de saison à suspense

"On a fait un bon match. On dédie cette victoire à nos supporters (ndlr : interdits de déplacement pour ce match). Quand j'étais petit je rêvais de jouer ces matches-là. C'est un championnat très attrayant. On ne lâchera rien", a avoué le milieu français au micro de Canal+.



Thomas Meunier, toujours au micro de la chaîne privée : "J'avais le sourire aux lèvres en voyant cette ambiance même si elle nous étaient pas favorable. Je marche sur l'eau en ce moment, j'avais pas mal d'espaces, j'en ai profité".



Cette victoire parisienne, conjuguée à celle de Nice et Monaco ce week-end, promet une fin de saison à suspense en haut du classement. Les partenaires d'Unai Emery remontent à la deuxième place du podium (59 points) alors que Marseille reste scotché à la 7e place avec 39 points.