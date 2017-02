Lyon-Metz : "Tous les joueurs offensifs de l'OL sont à leur niveau"

publié le 26/02/2017 à 20:56

Vingt buts sur les quatre dernières rencontres ! Voilà la statistique incroyable de l'Olympique Lyonnais en ce mois de février. Il a balayé deux fois l'AZ Alkmaar en 16e de finale de Ligue Europa puis Dijon et Metz en Ligue 1. Ce dimanche 26 février Memphis, auteur d'un doublé, et toute l'attaque lyonnaise ont donc offert, une nouvelle fois, un vrai festival à son public.



Le chef de la rubrique football à L'Équipe était l"invité de "RTL en direct de L'Équipe" : "Tous les joueurs offensifs sont disponibles et sont en forme donc il y a beaucoup de ressources et l'entente entre Memphis et Alexandre Lacazette notamment promet d'être belle."

Lyon, tombé sur l'AS Rome en "C3" aura bien besoin de toutes ses forces en attaque pour terminer sa saison 2016-2017 en trombe et pourquoi pas, aller chercher le trio de tête du championnat de France de Ligue 1 (Nice-Paris-Monaco) pour accrocher une place de Ligue des champions.