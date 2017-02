publié le 26/02/2017 à 20:13

Sportivement, aucune des deux équipes ne jouent sa saison sur ce match de gala. Mentalement il pourrait y avoir un avant et un après 91e "Classique". L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain en clôture de la 27e journée de Ligue 1. La première venue du PSG au stade Vélodrome depuis l'arrivée de l'investisseur américain Frank McCourt. Une succès des Marseillais stopperait la série de victoire de Paris en cours depuis novembre 2011.



L'ambiance s'annonce bouillante dans l'enceinte phocéenne malgré l'absence des fans parisiens. Plusieurs jours avant la rencontre, 62.000 billets étaient déjà vendus. L'affluence sera record pour un match de l'OM cette saison. Plus de 64.000 supporters sont attendus.

Sur le terrain Rudi Garcia va vivre son premier "Classique" à domicile et peut, pour cela, compter sur la présence de Dimitri Payet et Patrice Évra, un temps incertains. Absent depuis deux semaines, Bafétimbi Gomis n'est pas de la partie. Les deux recrues Morgan Sanson et Grégory Sertic non plus. Le PSG arrive à Marseille privé uniquement de Thiago Motta et de Maxwell. En cas de victoire les Parisiens reprendraient la deuxième place du championnat à Nice, vainqueur de Montpellier vendredi (2-1). Marseille (7e) reviendrait à hauteur de Bordeaux avec 42 points.

Le film de la soirée :

20h45 - Le PSG n'a plus perdu face à son adversaire du soir depuis 13 rencontres.



20h40 -





20h35 -





20h30 - Les premiers fans se sont présentés sur le parvis du stade dès 15h. Des échauffourées ont d'ailleurs éclatées plus tôt dans l'après-midi autour de l'enceinte.



20h26 - L'ambiance est déjà chaude au Vélodrome. Une grande partie du stade est déjà remplie par les supporters, et ce depuis 20h.



20h25 - La saison dernière le PSG l'avait emporté sur le score de deux buts à un.



20h20 - Le onze de Rudi Garcia (4-3-3) : Pelé - Sakaï, Fanni, Rolando, Évra (cap.) - Lopez, Vainqueur, Anguissa - Thauvin, Njie, Payet.



20h15 - La composition du PSG (4-3-3) : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Kurzawa - Verratti, Rabiot, Pastore - Lucas, Cavani, Matuidi.



20h00 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live commenté du choc entre l'OM et le PSG.

L1-27e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 24 février :

Nantes - Dijon : 3-1

Nice - Montpellier : 2-1



Samedi 25 février

Guingamp - Monaco : 1-2

Lille - Bordeaux : 2-3

Nancy - Toulouse : 0-0

Rennes - Lorient : 1-0

Angers - Bastia : 3-0



Dimanche 26 février :

Saint-Étienne - Caen : 0-1

Lyon - Metz : 5-0

Marseille - Paris