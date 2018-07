publié le 23/02/2017 à 21:07

Les hostilités sont lancées. À trois jours du choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, dimanche 26 février (21h) en clôture de la 27e journée de Ligue 1, une vidéo fait des remouds sur internet. On y voit deux anciens maillots parisiens (saison 2003-2004) habillant le paillasson d'une boutique de supporters marseillais. La scène a été postée le 27 janvier sur le compte Facebook de la-dite boutique mais refait surface à l'approche de la rencontre entre les deux équipes rivales.



Ce dimanche le "classique" sera le 91e match entre le club phocéen et celui de la capitale. Le bilan est en faveur des Parisiens puisqu'ils ont remporté 37 duels contre 32 pour Marseille et 21 résultats nuls. L'OM n'a plus gagné au Vélodrome depuis la saison 2010-2011 face au PSG et espère profiter de l'"OM Champions Project" et de Dimitri Payet pour inverser cette tendance. L'antre des phocéen devrait d'ailleurs battre un record d'affluence cette saison puisque plus de 62.000 billets sont déjà vendus et ce malgré l'interdiction de déplacement des fans parisiens.