publié le 22/02/2017 à 20:23

Cinq victoires à domicile dont trois très spectaculaires, une seule à l'extérieur, des 2es de groupe plus à la fête que les 1ers. Voici les enseignements des six premiers 8es de finale aller de cette Ligue des champions 2016-2017. Il en reste deux, avant les matches retour à partir du mardi 7 mars, jusqu'au mercredi 15 : FC Porto-Juventus Turin et FC Séville-Leicester.



Finaliste de l'édition 2015, la Juve reste sur cinq titres de champion d'Italie d'affilée, et cette saison encore elle dispose d'une large avance en Serie A. Avec son tandem argentin Gonzalo Higuain-Paulo Dybala devant et sa défense ultra expérimentée, l'équipe de Massimiliano Allegri a de quoi effrayer le 2e du championnat portugais, certes lui aussi expérimenté sur la scène européenne. Le duel à distance entre les gardiens Iker Casillas et Gianluigi Buffon ne manque pas non plus de piment.

Dans l'autre rencontre, le Séville d'Adil Rami et Samir Nasri, tombeur de Lyon en phase de groupes, se mesure à un Leicester en perdition en championnat (17e) après son sacre surprise de l'an passé. L'équipe de Claudio Ranieri avait toutefois bien négocié sa phase de poules. Enthousiasmants en championnat d'Espagne (3es), les Andalous semblent tout de même partir avec une longueur d'avance, surtout à domicile.

Ligue des champions : résultats et programme

8es de finale aller :



14 février :

Benfica - Borussia Dortmund : 1-0

PSG - FC Barcelone : 4-0



15 février :

Real Madrid - Naples : 3-1

Bayern Munich - Arsenal : 5-1



21 février :

Manchester City - AS Monaco : 5-3

Bayer Leverkusen - Atlético de Madrid : 2-4



22 février :

FC Porto - Juventus Turin

FC Séville - Leicester



8es de finale retour :



7 mars :

Naples - Real Madrid

Arsenal - Bayern Munich



8 mars :

Borussia Dortmund - Benfica

FC Barcelone - PSG



14 mars :

Juventus Turin - FC Porto

Leicester - FC Séville



15 mars :

AS Monaco - Manchester City

Atletico de Madrid - Bayer Leverkusen



Quarts de finale :

Aller : 11-12 avril

Retour : 18-19 avril



Demi-finales :





Aller : 2-3 mai

Retour : 9-10 mai



Finale :





Samedi 3 juin à Cardiff