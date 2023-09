Olympique lyonnais : quelles pistes pour remplacer Laurent Blanc à l’OL ?

Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'OL.

Laurent Blanc va être limogé par l'Olympique lyonnais, bon dernier de Ligue 1, a indiqué son entourage à l'AFP ce lundi 11 septembre. Il a été auparavant mis à pied, comme l'a révélé L'Équipe dans la matinée. Jean-François Vulliez va assurer l'intérim, secondé par Sonny Anderson et Jérémie Bréchet.

Des noms circulent depuis plusieurs jours pour remplacer le champion du monde 1998, arrivé sur le banc de l'OL en octobre 2022. En tête : Gennaro Gattuso. Le technicien italien de 45 ans, qui reste sur un échec à Valence (Espagne), serait favorable à l'idée d'arriver à Lyon, révèle Foot Mercato. Le site précise que des discussions sont prévues ces prochains jours entre le board lyonnais et l'entourage de la légende de l'AC Milan.

Habib Beye, l'actuel coach du Red Star (National), a discuté avec le patron de l'OL. Mais selon L'Équipe, les propriétaires du club audonien, qui entretiennent de bonnes relations avec Textor, n'ont pas autorisé les négociations.

Oliver Glasner, 49 ans, a rencontré le patron lyonnais, a révélé L'Équipe. L'autrichien, libre depuis son départ de l'Eintracht Francfort, cet été, réserve encore sa réponse, d'autant que le poste de sélectionneur de l'Allemagne est libre après le limogeage dimanche de Hansi Flick.

L'Équipe a révélé des discussions le 5 septembre dernier entre John Textor et Graham Potter, 48 ans, ex-coach de Brighton et Chelsea. Mais selon un journaliste du Telegraph, le timing ne lui conviendrait pas et qu'il aurait décidé de ne pas accepter la proposition rhodanienne.

Dans la short-list de John Textor figure enfin le nom de Thiago Motta. Mais selon France Bleu Paris, l'ex-milieu de terrain du PSG ne désire pas quitter Bologne et la Serie A.