Frank McCourt est le futur propriétaire de l'Olympique de Marseille, après son intronisation par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, au cours d'une conférence de presse très attendue et en présence de Margarita Louis-Dreyfus. L'Américain devient donc le nouveau patron du club, après 20 ans de règne de la famille Louis-Dreyfus qui laisse place à la famille McCourt. Né en 1953 à Boston, il est issu d'une famille irlandaise de la ville, qui a un passé dans l'investissement et le bâtiment depuis la fin du XIXe siècle à Boston.



C'est dans sa ville natale qu'il commencera son ascension dans le monde des affaires. En 1977 il fonde The McCourt Company, et achètera quelques années plus tard 97.000 mètres carrés de terrain qu'il transforme en aire de stationnement. Le début du jackpot. Le début d'une saga qui fera de Frank McCourt un businessman d'envergure nationale dans l'immobilier aux États-Unis.

Le désastre Los Angeles Dodgers

Alors que son succès dans les affaires est incontestable, Frank McCourt décide de se lancer en 2001 dans le sport, à l'image de son grand-père qui fut actionnaire des Boston Braves (base-ball). Mais lui visera l'une des franchises les plus mythiques du sport américain, les Red Sox de Boston. Il échouera néanmoins dans son entreprise mais assouvira son ambition en 2004, lorsqu'il devient propriétaire des Dodgers de Los Angeles contre 430 millions de dollars. Un deal qu'il regrette peut-être, car il repartira en 2011 après avoir mis le club en faillite, avec à la clé un soulagement général des supporters.

En effet, durant les 7 saisons à la tête des Dodgers, ses décisions n'ont cessé d'engendrer le mécontentement des fans, comme l'intronisation de sa femme au poste de présidente de la franchise Angelina. Raté sur le plan sportif, son règne est devenu aussi célèbre pour sa fin sur fond de scandale et de divorce avec Jamie McCourt, son épouse depuis 30 ans. Néanmoins, et malgré des pertes estimées à 600 millions de dollars, Frank McCourt réussira la vente record des Dodgers à hauteur de 2 milliards de dollars. De quoi renflouer ses pertes et effacer le mauvais souvenir de cette présidence. Surtout, dès 2014, il se tourne vers un projet d'investissement dans le football.

Organisateur de concours hippiques

Père de 5 enfants, dont quatre garçons "fans de beaucoup de disciplines, notamment le foot", selon ses déclarations pour L'Équipe, Frank McCourt annonce vouloir s'engager à long terme avec sa fortune estimée par Forbes à 1,5 milliard d'euros. Il espère même voir l'un des ses enfants reprendre les commandes de l'OM à l'avenir. Dans sa tâche, il pourrait être assisté de Jacques-Heri Eyraud, patron de presse hippique et fondateur de Sporever, devenu Média365. En parallèle, l'Américain a aussi racheté 50% des parts du Global Champions Tour, qui organise des concours hippiques.