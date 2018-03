publié le 29/08/2016 à 12:43

Chaque semaine, de nouvelles informations viennent annoncer à coup sûr le nom du futur repreneur de l'Olympique de Marseille ainsi que la date d'entrée en fonction du nouveau patron du club phocéen. Cette fois-ci, c'est Le Parisien qui annonce le dénouement prochain du dossier avec la venue à la tête du club d'investisseurs américains drainés par un homme d'affaires français qui opère dans les médias. En effet, le quotidien rebondit sur une information du JDD dévoilant la reprise de l'OM par des Américains avec à leur tête Jeacques-Henri Eyraud.



L'homme d'affaires discret n'est pas un novice pour autant, opérant surtout dans les médias et notamment en rachetant le groupe Turf Éditions (Paris Turf, Bilto, Tiercé Magazine...) en 2013. Auparavant, cet homme d'affaires de 48 ans passé par Sciences Po et Harvard, s'est illustré à la direction de The Walt Disney Company et du Club Med avant de fonder le groupe Sporever (devenu Média365) avec le journaliste Patrick Chêne.

Des garanties à long terme et une gestion raisonnable

"J'ai travaillé pendant neuf ans avec lui. Ce qui est drôle, c'est que j'ai également travaillé cinq ans avec Vincent Labrune, qui était mon attaché de presse à France Télé", a indiqué Patrick Chêne au Phocéen. Jacques-Henri Eyraud serait donc sur le point de prendre le contrôle du club, à la tête néanmoins d'un investisseur américain dont l'identité reste secrète. Ce n'est en tout cas pas Guggenheim Partners, selon Le Parisien, ni un mécène qui promet d'injecter des millions très vite dans l'Olympique de Marseille. Selon le quotidien, les garanties offertes par ces repreneurs seraient plus solides que celles de Gérard Lopez. Leur gestion se baseraient sur une maîtrise des dépenses et une gestion saine.

Pas de quoi faire rêver à court terme les fans marseillais mais de quoi rassurer Margarita Louis-Dreyfus, qui n'aurait pas accepté les termes de reprise de Gérard Lopez. En effet, selon le JDD, l'ancien patron de l'écurie Lotus en Formule 1 aurait demandé à payer "MLD" sur 10 ans, en utilisant les ressources générées par le club (après sans doute le gros investissement de départ). Ainsi, la presse évoque une reprise rapide du club, dans les toutes prochaines semaines, avant la fin du mois de septembre, à en croire Le Parisien.