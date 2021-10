OL - ASM : Lyon s'offre Monaco et intègre provisoirement le top 5 du championnat

Tout s'est joué dans le dernier quart d'heure. Après 75 minutes plaisantes, ponctuées de plusieurs occasions de part et d'autre mais sans but, l'Olympique lyonnais a finalement pris le dessus à domicile sur l'AS Monaco (2-0) dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1, grâce à des buts de Karl Toko Ekambi sur pénalty (75e) et de Jason Denayer (90e).

Si dans les faits, c'est une nouvelle fois un fait d'arbitrage qui a fait basculer la rencontre, le véritable tournant de cette rencontre s'est trouvé un peu plus tôt que ce pénalty (plutôt logique) sifflé par Amaury Delerue pour les Lyonnais. C'est en effet à la 66e minute que le match a basculé, lorsque le Brésilien Lucas Paqueta a fait son entrée en jeu, lui qui avait été laissé sur le banc par Peter Bosz au coup d'envoi en raison d'un match disputé il y a moins de 48 heures avec sa sélection au Brésil.

Le meneur de jeu auriverde a complétement métamorphosé le visage de son équipe. C'est d'ailleurs lui qui est à la passe sur l'action du pénalty. Une fois le rocher monégasque fissuré, l'OL a largement dominé les débats et c'est logiquement que l'équipe inscrit un second but à la fin du temps réglementaire. Grâce à cette victoire, les Lyonnais doublent leur adversaire du soir et intègrent provisoirement le top 5 du championnat avec 16 points, en attendant les autres rencontres de dimanche. Monaco est désormais 7e avec 14 points.