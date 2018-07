OL : Alexandre Lacazette, priorité du FC Barcelone ?

publié le 28/04/2016 à 15:59

À en croire les différentes rumeurs de transferts concernant le FC Barcelone, un autre joueur Français pourrait venir garnir les rangs du club catalan. L'Équipe révèle en effet dans son édition du jour que le FC Barcelone a ainsi fait d'Alexandre Lacazette sa priorité et déjà noué des contacts avec son entourage. Le quotidien sportif avance que les dirigeants catalans auraient dans l'idée de faire de l'international français leur joker offensif derrière son trio d'attaquants Messi - Suarez - Neymar. À 24 ans, l’international français n’a jamais caché son intention de découvrir un autre championnat l’été prochain.



Meilleur buteur de L1 en 2014-15 avec 27 buts, et auteur de 18 réalisations cette saison, le Gône serait capable d'apporter davantage que les inexpérimentés Munir El Haddadi et Sandro Ramirez en sortie de banc. Son entraîneur, Bruno Génésio, n'a en tout cas pas tardé à réagir concernant l'avenir son de attaquant : "Pour moi, le bon choix, c’est qu’il reste à l’OL. Surtout si on finit deuxième. Après, les joueurs sont responsables de leurs choix de carrière." a t-il déclaré.

Si Alexandre Lacazette préfère privilégier la Premier League ou encore disputer la Ligue des champions avec son club formateur, alors Barcelone pourra se rabattre sur un autre tricolore, l'attaquant du FC Séville Kévin Gameiro.