Nice-Rennes : Hatem Ben Arfa va-t-il rejouer un an et demi après ?

publié le 14/09/2018 à 14:30

17 mois et 9 jours loin des terrains en compétition. Une éternité pour un sportif. Hatem Ben Arfa, 31 ans, s'apprête à refouler un terrain de football professionnel sous les couleurs du Stade Rennais, après s'être enfin décidé à quitter le PSG, où l'histoire d'amour espérée a vite tourné au cauchemar.



Champion d'Europe des moins de 17 ans en 2004 aux côtés des Karim Benzema, Samir Nasri ou Jérémy Ménez, les membres de la fameuse génération 1987, Ben Arfa n'est plus apparu en match officiel depuis le 5 avril 2017, lors d'un quart de finale de Coupe de France à Caen entre Avranches et Paris. Pour trouver trace de sa dernière entrée en jeu en Ligue 1, il faut remonter au 12 mars 2017, à Lorient (3 minutes).

Banni par Unai Emery, plusieurs fois écarté du groupe professionnel, "HBA" s'est contenté durant près d'un an et demi des entraînements aux côtés de Neymar et des autres stars parisiennes. Sans jamais broncher, toujours avec l'espoir affiché de revenir, avec la ferme intention d'aller au bout de son contrat, en juin dernier.

Hatem n'a pas besoin de 90 minutes pour faire gagner son équipe Sabri Lamouchi, entraîneur de Rennes Partager la citation





Libre, il a été annoncé de retour dans ses anciens clubs, Lyon et Nice. C'est finalement à Rennes qu'il va tenter de reprendre le fil d'un carrière aux allures de montagne russe. Son nouvel entraîneur, Sabri Lamouchi, le qualifie toujours de "magicien". Retenu dans le groupe rennais pour le déplacement à Nice, vendredi 14 septembre (19h), aura-t-il droit à du temps de jeu, deux semaines après son arrivée en Bretagne ? C'est l'une des grandes interrogations de ce match d'ouverture de la 5e journée de la saison 2018-2019 de Ligue 1.



"Vous êtes curieux de savoir s'il va commencer le match, mais Hatem n'a pas besoin de 90 minutes pour faire gagner son équipe", a seulement indiqué Lamouchi dans un sourire en conférence de presse d'avant-match. A priori, c'est donc plutôt un rôle de joker de luxe, au mieux, qui attend Ben Arfa à l'Allianz Riviera. Athlétiquement, il a laissé une bonne impression aux entraînements. En outre, "il s'est fondu dans le groupe de la meilleure des manières", a jugé Lamouchi.



Après son déplacement à Nice (17e de Ligue 1), Rennes (6e) recevra les Tchèques de Jablonec en Europa League jeudi 20 septembre (18h55) puis le... PSG lors de la 6e journée de L1 dimanche 23 septembre (15h). Forcément, Ben Arfa sera encore au centre des attentions, et peut-être du jeu.