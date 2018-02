Iris Mittenaere et Hatem Ben Arfa sont-ils en couple ?

publié le 01/02/2018 à 20:37

Une Miss et un footballeur ? Iris Mittenaere, qui sortirait d'une relation supposée avec l'humoriste Kev Adams, aurait peut-être retrouvé l'amour dans les bras d'un sportif. Ce serait Hatem Ben Arfa, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui aurait réussi à ravir le cœur de celle qui a remporté les couronnes de Miss France 2016 et Miss Univers 2016.



C'est d'abord le magazine Public qui, le 12 janvier dernier, rapportait que la star du ballon rond et la reine de beauté s'étaient croisés en boîte de nuit à Paris. Un témoin s'est confié au magazine, en des termes rapportés par Non Stop People : "On l'a vue embrasser goulûment Hatem (...) Ils se sont embrassés plusieurs fois dans la soirée et aux yeux de tous."

D'après Paris Match, la preuve de ce rapprochement a été fournie par Closer, quelques jours plus tard. Le magazine people a publié un cliché sur lequel on peut voir deux personnes, vraisemblablement le footballeur et la Miss, s'embrasser en boîte de nuit. Très discrète sur sa vie sentimentale (ses réticences à confirmer son idylle avec Kev Adams, malgré des mois de rumeurs persistantes, en témoignent), Iris Mittenaere ne s'est pas exprimée au sujet de cette photographie.