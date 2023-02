Près de cinq ans que cela n'était plus arrivé : le PSG et l'OM sont opposés en Coupe de France, mercredi 8 février (21h10), au stade des 8es de finale et sur la pelouse du Vélodrome. En février 2018, Paris avait remporté le "Clasico" en quart (3-0), au Parc des Princes, grâce à des buts de Di Maria (doublé) et Cavani.

L'Argentin et l'Uruguayen ont depuis quitté la capitale, laissant la lumière à Messi, la seule des trois stars offensives de l'effectif de Galtier actuellement en forme. Touché à la cuisse gauche, Mbappé va sans doute aussi manquer le 8e aller de Ligue des champions face au Bayern, mardi 14 février. Neymar est incertain en raison d'une gêne à l'adducteur.

Sans briller, Paris reste sur deux succès à Montpellier (1-3) et face à Toulouse (2-1). Contre Nice (1-3), Marseille a concédé sa première défaite en championnat depuis fin octobre. Le 104e "classique à la française" sera à suivre à la télévision sur France 3 et beIN Sports, diffuseur exclusif de toutes les rencontres. RTL.fr vous proposera de son côté un direct commenté.

Vierzon "Petit Poucet"

Ces 8es de finale de la 106e édition de la Coupe de France débutent un peu avant cet OM-PSG. Six rencontres sont à suivre en multiplex à 18h15 : le match du "Petit Poucet" Vierzon (National 2, la 4e division) contre Grenoble (Ligue 2), l'opposition entre les L2 Paris FC et Annecy, le déplacement de Rodez (L2) à Auxerre (L1) et trois affiches entre clubs de l'élite, Lyon-Lille, Toulouse-Reims et Angers-Nantes.

La dernière rencontre, Lorient-Lens, est programmée jeudi 9 février à 21h. Notez que Paris retournera au Vélodrome le dimanche 26 février (20h45) pour la 25e journée de L1 et se rendra à Munich pour le 8e retour le mercredi 8 mars. Le club de la capitale a aussi au programme Monaco le 11 février, Lille le 19, Nantes le 5 mars et potentiellement un quart de Coupe de France le 28 février ou le 1er mars.

Coupe de France : le programme des 8es

Mercredi 8 février :

18h15 : Lyon (L1) - Lille (L1)

Toulouse (L1) - Reims (L1)

Vierzon (N2) - Grenoble (L2)

Auxerre (L1) - Rodez (L2)

Paris FC (L2) - Annecy (L2)

Angers (L1) - Nantes (L1)

21h10 : Marseille (L1) - PSG (L1)

Jeudi 9 février :

21h00 : Lorient (L1) - Lens (L1)

