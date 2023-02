Hakim Ziyech et Achraf Hakimi avec le Maroc le 10 décembre 2022 au Qatar

Nouvelle douche froide pour le PSG : le contrat du Marocain Hakim Ziyech, qui devait arriver en prêt de Chelsea et avait passé sa visite médicale mardi 31 janvier au dernier jour du mercato hivernal 2023, a été rejeté par la Ligue de football professionnel, mercredi 1er février. Le club de la capitale n'a pas bénéficié de la clémence de la commission juridique de la LFP.

Celle-ci s'était réunie depuis 10h30 pour considérer si des circonstances exceptionnelles, pouvaient, comme le prévoit le règlement, permettre d'homologuer hors délai un contrat de mutation de joueur. C'est non. L'imbroglio administratif entre Chelsea et le PSG n'a pas été jugé suffisant. Le club anglais avait envoyé un document erroné dans la soirée puis des papiers non signés.

C'est donc une fin de non-recevoir pour Paris et un petit fiasco sur ce mercato puisque le club avait déjà dû enregistrer l'échec des négociations avec l'Inter Milan pour la venue du défenseur slovaque Milan Skriniar. L'arrivée d'un attaquant était l'autre priorité affichée. Au final c'est un zéro pointé qui va tendre un peu plus l'atmosphère au sein du club parisien. L'arrivée de Ziyech (29 ans) aurait pu permettre de reconstituer le côté droit de la sélection marocaine avec Achraf Hakimi.

